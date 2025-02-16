Анчелотти может быть уволен из Реала летом, если команда останется без трофеев

Главному тренеру Реала Карло Анчелотти нужно завоевать трофей, чтобы сохранить свой пост, утверждает Relevo.

В клубе очень любят и ценят итальянца, однако сезон без трофеев приведет к его увольнению. Тем не менее Реал не намерен расстаться с Карло, ему предложат должность в структуре клуба.

Все будет зависеть от итогов текущего сезона. Если Реал останется без трофеев - Анчелотти будет уволен. Если же команда выиграть Лигу чемпионов или Ла Лигу - останется до 2026 года.

В случае, если итальянец все же будет уволен, уже летом клуб готов принять Хаби Алонсо. Также испанец готов возглавить команду и летом 2026 года.

Ранее также сообщалось, что Барселона все же хочет продлить де Йонга.

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