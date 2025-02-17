Мотта высказался о победе в Дерби Италии

Тьяго похвалил команду за второй тайм

Главный тренер Ювентуса Тьяго Мотта поделился мыслями о минимальной победе над Интером в Дерби Италии.

По словам итальянского специалиста, на стадионе царила великолепная атмосфера.

«Сегодня была особенная атмосфера на стадионе. Мы великолепно провели второй тайм и заслужили победу.

Теперь болельщики должны насладиться победой, а с завтрашнего дня мы будем готовиться к игре с ПСВ, чтобы достичь своей цели».

По мнению Мотты, во второй половине встречи его команда прибавила, и он за это похвалил ее.

«В первом тайме мы слишком уважали Интер и слишком много страдали от этого. Во втором тайме мы хорошо сыграли.

Команда повысила свой уровень, чтобы конкурировать с Интером. В таких играх нужно быть в лучшей форме в течение 95 минут. Мы заслужили победу», - сказал Мотта.

Сейчас Ювентус идет на 4-ом месте, попадая в зону Лиги чемпионов.

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