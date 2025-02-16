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Футбол

Круг Муани снова помог Ювентусу одержать важнейшую победу над Интером

"Бьянконери" позволили Наполи уйти в небольшой отрыв.
Вчера, 23:45
Франсишку Консейсау / Getty Images
Франсишку Консейсау / Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, Ювентус принимал дома Интер в центральном матче 25-го тура Серии А.

В первые 20 минут команды показали очень много борьбы на каждом участке поля, а также обменялись парой опасных моментов. Вскоре Интер завладел преимуществом, но только уверенная игра Зоммера спасла гостей от нескольких голов подряд - Ювентус был очень опасен в контратаках.

В составе "нерадзурри" наиболее активным игроком в первом тайме был, пожалуй, Дюмфрис, который мог забивать гол как минимум дважды. 

Во втором тайме хозяевам удалось несколько переломить ситуацию, но Интер все равно больше владел мячом, но создавать стал еще меньше, чем раньше. Решающий момент матча произошел на 74-й минуте. Рандаль Коло Муани сделал отличный пас на Консейсау, который отправил мяч точно в нижний угол без шансов для вратаря. Интер попытался спасти ситуация в последние 15 минут, но оборона Ювентуса действовала внимательно и сохранила счет.

Статистика матча Ювентус - Интер 25-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Интер 1:0
Гол: Консейсау, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 1.94
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 16 - 17
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 7 - 5
Фолы: 17 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Интер Милан

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