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Футбол

Атлетико минимально обыграл Атлетик

"Матрасники" снова возглавили турнирную таблицу.
Вчера, 23:58
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Атлетико встретился с Атлетиком.

Поединок оказался тяжелым для обеих команд. Моментов было достаточно, однако, ни одна из команд не могла открыть счет.

В итоге, все решил эпизод на 76-ой минуте. Маркос Льоренте вывел на ударную позицию Хулиана Альвареса, который переиграл голкипера Атлетика.

Таким образом, Атлетико снова вышел на первое место в Ла Лиге, однако, могут потерять его уже завтра, если Барселона победит Реал Сосьедад.

Атлетико - Атлетик 1:0

Гол: Альварес, 76

Атлетико: Облак - Молина, Ле Норман, Ленгле, Галан - Симеоне (Льоренте, 58), Де Пауль, Барриос, Лино (Галлагер, 59) - Гризманн (Корреа, 63), Серлот (Х. Альварес, 59)

Атлетик: Симон - Горосабель (Де Маркос, 77), Вивиан, Е. Альварес, Берчиче - Галаррета (Прадос Диас, 64), Хаурегисар (Весга, 86) - Н. Уильямс, Гомес (Гурусета, 63), И. Уильямс - Беренгер (Саннади, 77)

Предупреждения: Серлот, Х. Альварес - Галаррета, Горосабель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико атлетик

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