Барселона запланировала пролонгацию контракта с лидером команды

Нападающий Рафинья может продлить контракт с испанской Барселоной. Каталонцы стремятся переподписать договор с бразильцем, утверждает Mundo Deportivo.

Барса предложит соглашение до 2030 года. В то же время "блаугранас" уменьшат клаусулу Рафиньи. Если сейчас сумма отступных составляет 1 млрд евро, то после ЧМ-2026 она упадет до рыночной. Действующий контракт вингера с Барселоной рассчитан до лета 2027-uj.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 18 результативных передач. Бразилец перебрался в Испанию перед кампанией 2022/23.

К слову, мадридский Атлетико минимально обыграл Атлетик в Ла Лиге.

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