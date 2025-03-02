iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм определился с судьбой звездного нападающего

Арендованный вингер оформил один гол во всех турнирах.
Сегодня, 14:50
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images

Немец Тимо Вернер не поразил менеджмент лондонского Тоттенхэма. "Шпоры" откажутся от опции выкупа нападающего летом, сообщает The Mirror.

Коллектив АПЛ арендовал исполнителя у немецкого РБ Лейпциг. Стороны предусмотрели в сделке возможность приобретения Вернера за 8,5 млн фунтов. Впрочем, убедить руководство Тоттенхэма в профпригодности не смог.

В нынешнем сезоне нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативных передачи. Интерес к Вернеру проявляет Нью-Йорк Ред Буллз.

К слову, мюнхенская Бавария нашла наследника Нойера в чемпионате Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер

Статьи по теме

Тоттенхэм вышел победителем из битвы главных неудачников АПЛ Тоттенхэм вышел победителем из битвы главных неудачников АПЛ
Фанаты Тоттенхэма провели акцию протеста против Леви Фанаты Тоттенхэма провели акцию протеста против Леви
Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока Тоттенхэм заинтересовал инвесторов с Ближнего Востока
Защитник сборной Франции планирует громкий переход летом Защитник сборной Франции планирует громкий переход летом

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа19:08
Барселона в большинстве разгромила Сосьедад
Европа18:59
Гвардиола: Если Ман Сити победит в Кубке Англии, то это не спасет сезон
Европа18:37
Манчестер Сити хочет продлить контракт с лидером
Футбол18:30
IFAB утвердил новое правило общения с арбитрами
Формула 117:57
Феррари намеренно затягивает переход нового технического директора Астон Мартин
Европа17:49
Анчелотти высказался о возможности возглавить Рому
Украина17:22
Заря уверенно разобралась с Рухом
Европа17:07
Аморим высказался об удачном старте Антони в аренде в Бетисе
Баскетбол16:53
Днепр и Ровно пробились в финал Кубка Украины: ФБУ изменила дату поединка
Европа16:37
Палкин: Украина не чувствует того единства, о котором постоянно говорят в ФИФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK