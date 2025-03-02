Тоттенхэм определился с судьбой звездного нападающего

Арендованный вингер оформил один гол во всех турнирах.

Немец Тимо Вернер не поразил менеджмент лондонского Тоттенхэма. "Шпоры" откажутся от опции выкупа нападающего летом, сообщает The Mirror.

Коллектив АПЛ арендовал исполнителя у немецкого РБ Лейпциг. Стороны предусмотрели в сделке возможность приобретения Вернера за 8,5 млн фунтов. Впрочем, убедить руководство Тоттенхэма в профпригодности не смог.

В нынешнем сезоне нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативных передачи. Интерес к Вернеру проявляет Нью-Йорк Ред Буллз.

К слову, мюнхенская Бавария нашла наследника Нойера в чемпионате Англии.

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