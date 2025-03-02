Бавария нашла наследника Нойера в АПЛ

Мюнхенская Бавария подыскала замену основному вратарю. Голкипер английского Брайтона Барт Вербрюгген серьезно заинтересовал "ротен", сообщает The Mirror.

22-летний нидерландец стал топ-вариантом закрытия вратарского вопроса мюнхенцев на долгие годы. Однако Баварии придется выложить за нового кипера немалые отступные. "Чайки" повесят на Вербрюггена ценник в 50+ млн фунтов.

Недавно Мануэль Нойер, которому в марте исполнится 39, продлил контракт с "ротен". Новый договор немца рассчитан до лета 2026 года. Вербрюгген же подписал с Брайтоном соглашение до конца сезона 2027/28.

Кстати, накануне Бавария в гостях одолела Штутгарт в волевом стиле.

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