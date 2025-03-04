Украинец Степанов забил свой очередной гол за Байер U-19

Форвард Байера Артем Степанов отметился голом за команду до 19 лет.

Украинец забил в ворота сверстников из франкфуртского Айнтрахта. Степанов сравнял счет в последнем матче между командами.

Артема вывели на рандеву с вратарем, а сам нападающий спокойно переиграл голкипера.

В текущем сезоне футболист забил 15 мячей за команду до 19 лет, а также успел дебютировать за основную команду в Лиге чемпионов.

Ранее на ISPORT появился материал о футболистах, которые могут дебютировать в сборной в 2025.

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