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Футбол

Ньюкасл определился с будущим Исака

"Сороки" не намерены прощаться с главным бомбардиром.
Сегодня, 13:37
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Английский Ньюкасл не будет продавать звезд команды. Гендиректор "сорок" Даррен Илз опроверг информацию о возможной продаже Александера Исака летом, сообщает Goal.

Функционер заверил, что в распоряжении Эдди Хау останутся ведущие исполнители. Илз назвал трансферы шведского форварда и других футболистов "неразумным шагом". По словам гендиректора, Ньюкасл сумел сократить убытки и надобности продавать нет.

"У нас есть желание и стремление сохранить наших ведущих игроков. Все они находятся на длительных контрактах", – лаконично заявил Илз.

В нынешнем сезоне Исак провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт скандинава действует до лета 2028 года. "Сороки" приобрели нападающего 2,5 года назад за 70 млн евро.

К слову, ранее Ливерпуль нацелился на защитника Борнмута.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Александер Исак

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