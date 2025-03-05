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Футбол

Ливерпуль подготовил солидную сумму на одноклубника Забарного

Лидер английской Премьер-лиги активно готовится к летнему трансферному окну.
Сегодня, 12:15
Милош Керкез / Getty Images
Милош Керкез / Getty Images

Мерсисайдцы подыскали замену Эндрю Робертсону. Летом Ливерпуль попытается приобрести Милоша Керкеза, сообщает The Telegraph.

Защитник Борнмута всерьез заинтересовал "красных". Ливерпуль готовится к уходу 30-летнего Робертсона, контракт с которым действует до лета 2026 года. Керкезу в ноябре исполнился 21. Борнмут может получить за венгра 40 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Керкез провел 30 матчей во всех турнирах (2 мяча, 4 ассиста). Переход фулбека сборной Венгрии в АПЛ два года назад организовал тогдашний спортивный директор "вишен" Роберт Хьюз. В настоящее время он занимает аналогичную должность в Ливерпуле.

К слову, ранее Арсенал узнал цену Шешко из РБ Лейпциг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут Милош Керкез

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