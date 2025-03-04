РБ Лейпциг повесил ценник на трансферную цель Арсенала

Немецкий РБ Лейпциг определился с суммой отступных за Беньямина Шешко. "Красные быки" готовы продать в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.

Клаусула словенского нападающего варьируется на основе его выступлений. Если стартовой была сумма в ориентировочно 60 млн евро, то сейчас приобрести балканца можно за 75 млн. Главным претендентом на Шешко остается лондонский Арсенал.

В нынешнем сезоне форвард провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач. Воспитанник словенского Домжале на взрослом уровне дебютировал в чемпионате Австрии. В июле 2023 года РБ Лейпциг отдал за Шешко 24 млн в евровалюте Зальцбургу.

К слову, мадридский Реал проявил интерес к хавбеку середняку ​​АПЛ.

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