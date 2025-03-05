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Футбол

Барселона планирует обсудить трансфер лидера Милана

Рафаэль Леау может присоединиться к каталонцам.
Вчера, 23:36

Каталонская Барселона летом может усилиться лидером Милана Рафаэлем Леау.

Как сообщает издание El Chiringuito, «сине-гранатовые» намерены встретиться с агентом вингера Жорже Мендешом, чтобы обсудить идею летнего трансфера. Встреча должна состояться в ближайшие дни.

Руководство Барсы давно является поклонниками таланта Рафаэля, а португалец попал в немилость боссов Милана, поэтому, переход вполне может стать реальностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Леау вместе с еще одним лидером Милана должны продать летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рафаэль леау

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