Барселона планирует обсудить трансфер лидера Милана
Рафаэль Леау может присоединиться к каталонцам.
Каталонская Барселона летом может усилиться лидером Милана Рафаэлем Леау.
Как сообщает издание El Chiringuito, «сине-гранатовые» намерены встретиться с агентом вингера Жорже Мендешом, чтобы обсудить идею летнего трансфера. Встреча должна состояться в ближайшие дни.
Руководство Барсы давно является поклонниками таланта Рафаэля, а португалец попал в немилость боссов Милана, поэтому, переход вполне может стать реальностью.
Напомним, ранее сообщалось, что Леау вместе с еще одним лидером Милана должны продать летом.
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