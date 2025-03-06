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Футбол

Алиссон побил рекорд экс-воротаря Ливерпуля

У бразильца была куча работы.
Сегодня, 00:37
Алиссон / Getty Images
Алиссон / Getty Images

В рамках матча Лиги чемпионов Ливерпуль с трудом победил ПСЖ.

Лучше всего среди игроков "красных" выглядел Алиссон, который по итогам игры побил рекорд Пепе Рейны.

Бразилец совершил 9 сейвов, что теперь является лучшим результатом для голкиперов мерсисайдского клуба в рамках Лиги чемпионов. 

Отметим, что ответный матч между Ливерпулем и ПСЖ состоится 11 марта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алиссон

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