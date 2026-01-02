iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вратарь Ливерпуля покорил знаковый рубеж в АПЛ

Достиг отметки в 100 матчей без пропущенных голов.
Сегодня, 13:57       Автор: Валентина Чорноштан
Алиссон / Getty Images
Алиссон / Getty Images

Первого января прошёл матч Ливерпуля в рамках 19-го тура АПЛ против Лидса, который завершился со счётом 0:0.

Этот поединок стал для голкипера Ливерпуля Алиссона 100-м матчем без пропущенных голов в АПЛ. Тем самым он стал пятым вратарём в истории клуба, достигшим этой отметки.

Напомним, Алиссон выступает за мерсисайдцев с 2018 года.

За это время бразильский голкипер провёл 316 матчей во всех турнирах, пропустил 288 мячей и записал на свой счёт 130 "сухих" поединков.

Также отметим, что звезда Барселоны сыграет в матче против Эспаньола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алиссон

Статьи по теме

Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
Ливерпуль дождался возвращения звезды Ливерпуль дождался возвращения звезды
Доннарумма, Алиссон, Нойер и другие поборются за приз The Best-2025 лучшему голкиперу Доннарумма, Алиссон, Нойер и другие поборются за приз The Best-2025 лучшему голкиперу
Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: пройдут два матча в чемпионатах Испании и Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Теннис14:49
Винус получила wild card на Australian Open
Формула 114:35
Феррари попрощалась со своим пилотом
Футзал14:26
Наставник сборной Украины по футзалу номинирован на престижную мировую награду
Европа14:05
Челси определил основого кандидата на пост тренера
Европа13:57
Вратарь Ливерпуля покорил знаковый рубеж в АПЛ
НБА13:33
Центровой Детройта получил повреждение в матче с Майами
Европа13:28
Звезда Барселоны готов к матчу с Эспаньолом
Европа12:59
Чемпион мира-2014 принял решение о своем будущем
Европа12:57
Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку
Киберспорт12:40
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK