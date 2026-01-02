Вратарь Ливерпуля покорил знаковый рубеж в АПЛ
Достиг отметки в 100 матчей без пропущенных голов.
Первого января прошёл матч Ливерпуля в рамках 19-го тура АПЛ против Лидса, который завершился со счётом 0:0.
Этот поединок стал для голкипера Ливерпуля Алиссона 100-м матчем без пропущенных голов в АПЛ. Тем самым он стал пятым вратарём в истории клуба, достигшим этой отметки.
That's now 💯 @premierleague clean sheets for Ali 👏 pic.twitter.com/qyG7GOKD0H— Liverpool FC (@LFC) January 1, 2026
Напомним, Алиссон выступает за мерсисайдцев с 2018 года.
За это время бразильский голкипер провёл 316 матчей во всех турнирах, пропустил 288 мячей и записал на свой счёт 130 "сухих" поединков.
