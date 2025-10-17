iSport.ua
Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля

Мерсисайдцы готовятся к Северо-западному дерби.
Сегодня, 14:57       Автор: Антон Федорцив
Алиссон / Getty Images
Главный тренер английского Ливерпуля Арне Слот пообщался с прессой в преддверии принципиального поединка с Манчестер Юнайтед. Кормчий "красных" рассказал о возобновлении голкипера Алиссона, сообщает официальный сайт клуба.

"Он не тренируется с командой, поэтому он вне игры. Как я всегда говорю, очень трудно спрогнозировать точный срок возвращения, потому что финальная стадия реабилитации может обернуться как положительным, так и отрицательным результатом. Но в эти выходные и на следующей неделе играть он не будет", – заявил специалист.

Бразилец получил повреждение в противостоянии со стамбульским Галатасараем в Лиге чемпионов. Подменил Алиссона в том матче и поединке чемпионата Англии против лондонского Челси Гиорги Мамардашвили.

Тем временем хавбек Коул Палмер задержится в лазарете Челси до декабря.

