Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля

Главный тренер английского Ливерпуля Арне Слот пообщался с прессой в преддверии принципиального поединка с Манчестер Юнайтед. Кормчий "красных" рассказал о возобновлении голкипера Алиссона, сообщает официальный сайт клуба.

"Он не тренируется с командой, поэтому он вне игры. Как я всегда говорю, очень трудно спрогнозировать точный срок возвращения, потому что финальная стадия реабилитации может обернуться как положительным, так и отрицательным результатом. Но в эти выходные и на следующей неделе играть он не будет", – заявил специалист.

Бразилец получил повреждение в противостоянии со стамбульским Галатасараем в Лиге чемпионов. Подменил Алиссона в том матче и поединке чемпионата Англии против лондонского Челси Гиорги Мамардашвили.

Тем временем хавбек Коул Палмер задержится в лазарете Челси до декабря.

