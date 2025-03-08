Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча и результат поединка 08.03.2025

В первом тайме мерсисайдцы контролировали ход событий. Впрочем, моментов создали немного – Джонс, Диас и Нуньес с перспективных позиций не попали в створ. Зато в добавленное арбитром время хавбек Сотона Смоллбоун воспользовался несогласованностью действий Аллисона с ван Дейком и протолкнул мяч за линию.

Ливерпуль отреагировал на старте второй половины. Сначала Нуньес замкнул ближнюю штангу после прорыва Диаса левым флангом. Салах же реализовал одиннадцатиметровый за фол Смоллбоуна.

В середине 45-минутки произошел размен моментами – Арчер из пределов штрафной не переиграл Алиссона, а Салах пробил выше ворот после передачи Диаса. Однако именно египтянин поставил точку под занавес поединка – второй раз уверенно пробил с отметки после вмешательства VAR.

Домашняя победа укрепила лидерство "красных" в Премьер-лиге (70 очков). В то же время Саутгемптон остался безнадежным аутсайдером. Команда Ивана Юрича набрала всего 9 пунктов.

Статистика матча Ливерпуль – Саутгемптон 28-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

Голы: Нуньес, 52, Салах, 53, 87 (оба – пенальти) – Смоллбоун, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 4.11 - 0.31

Владение мячом: 71 % - 29 %

Удары: 28 - 6

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 6 - 4

Фолы: 10 - 9

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Куанса, 90), Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 46) – Собослаи (Мак Аллистер, 46), Гравенберх (Эндо, 81), Джонс (Эллиотт, 46) – Салах, Нуньес (Жота, 68), Диас

Саутгемптон: Рамсдейл – Уокер-Питерс, Гарвуд-Беллис, Беднарек (Белла-Кочап, 18), Мэннинг (Онуачу, 85) – Угочукву (Арибо, 84), Смоллбоун, Фернандеш – Диблинг (Сугавара, 64), Гренбек (Арчер, 64) – Сулемана

Предупреждения: Цимикас, Нуньес – Онуачу

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