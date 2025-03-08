Легенда МЮ озвучил сроки для возвращения на вершину АПЛ с Аморимом

Один из "птенцов Ферги" верит в перспективы португальского специалиста на Олд Траффорд.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз спрогнозировал, когда манкунианцы смогут вернуться на ведущие роли. Многократный чемпион Англии выразил поддержку наставнику МЮ Рубену Амориму, сообщает The Mirror.

"Я не считаю, что сейчас на него оказывается большое давление. Думаю, с ним все в порядке. У него теперь будет достаточно времени, ему нужно перевернуть этот клуб, а он на самом деле еще не подписал игроков.

Есть немало сфер для усовершенствования, и ему нужно три-четыре трансферных окна. Понадобится много времени, чтобы вернуть клуб на заслуженное место", – убежден Скоулз.

Аморим возглавил Юнайтед в ноябре прошлого года. "Красные дьяволы" зимой потратили 30 млн евро на Патрика Доргу. В то же время манкунианцы отпустили в аренды Тайрелла Маласию, Антони и Маркуса Рэшфорда.

Кстати, ранее Ливерпуль дома одолел Саутгемптон в волевом стиле.

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