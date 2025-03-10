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Анчелотти раскрыл сроки возвращения Куртуа

Андрей Лунин, очевидно, ненадолго вернулся в основной состав мадридцев.
Сегодня, 13:00
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о выступлении хавбека Джуда Беллингема против Райо Вальекано (2:1). Отдельно итальянский специалист рассказал о состоянии основного голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, сообщает официальный сайт клуба.

"Беллингем вернулся в хорошей форме. Куртуа столкнулся с небольшими проблемами, но я думаю, что он быстро восстановится к среде. Игра Беллингема была хорошей.

Мне, напомню, очень понравился первый тайм, потому что мы сильно прессинговали. Мы могли довести счет до 3:0 после перехвата мяча, мы играли интенсивно и качественно. Во втором тайме наш уровень снизился", – заявил Анчелотти.

Бельгийский вратарь пропустил поединок 27 тура Ла Лиги. Украинец Андрей Лунин провел все 90 минут. 12 марта Реал встретится с мадридским Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Кстати, ранее Реал выплатил Мбаппе невероятные подъемные.

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