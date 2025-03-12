Срна высказался о подписании бразильского вингера

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна поделился мыслями о приобретении клубом Алиссона.

По словам функционера, за этим игроком "горняки" следили полгода.

"Мы приобрели игрока, который был нужен нам. Продали Зубкова и купили ему замену. Мы следили за Алиссоном полгода.

Надеюсь, он принесет нам пользу и мы попали с этой покупкой.

Привести игрока из-за рубежа в Украину сейчас очень трудно. Наши новые исполнители достаточно молодые, стоит дать время на адаптацию. Иногда это время есть, а иногда его нет.

Впрочем, мы уверены, что Алиссон принесет нам пользу", - заявил Дарийо в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что ранее Срна сказал, что Шахтер не фаворит в борьбе за второе место.

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