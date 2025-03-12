Срна: Шахтер не является фаворитом на чемпионство и даже на второе место в УПЛ
Спортдир "горняков" призвал к изменениям.
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна высказался о турнирной ситуации в УПЛ.
По словам функционера, "горняки" раздали слишком много подарков соперникам.
"Мы должны оглядываться на свои осечки. По моему мнению, мы потеряли много очков в борьбе за чемпионство.
Попробуем, но, мы не фаворит. Большим фаворитом сейчас является Динамо
В борьбе за второе место мы также не фавориты. Фаворит - Александрия. Нам нужно что-то менять.
Столько подарков мы раздали - это дорого нам стоит", - сказал Срна в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, что на ISPORT доступна турнирная таблица УПЛ.
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