Срна: Шахтер не является фаворитом на чемпионство и даже на второе место в УПЛ

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна высказался о турнирной ситуации в УПЛ.

По словам функционера, "горняки" раздали слишком много подарков соперникам.

"Мы должны оглядываться на свои осечки. По моему мнению, мы потеряли много очков в борьбе за чемпионство.

Попробуем, но, мы не фаворит. Большим фаворитом сейчас является Динамо

В борьбе за второе место мы также не фавориты. Фаворит - Александрия. Нам нужно что-то менять.

Столько подарков мы раздали - это дорого нам стоит", - сказал Срна в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что на ISPORT доступна турнирная таблица УПЛ.

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