Ньюкасл запланировал строительство нового стадиона
"Сороки" берут пример с других клубов английской Премьер-лиги.
Английский Ньюкасл возьмется за строительство домашней арены. Новый стадион "сорок" сможет принять 65 тысяч зрителей, сообщает Daily Mail.
Совет директоров клуба уже рассмотрел проект комплекса. Глава Суверенного фонда Саудовской Аравии Ясир аль-Румайян поддержал менеджмент и согласился выделить средства на строительство. Стадион построят рядом с Сент-Джеймс Парк.
Родная арена Ньюкасла сейчас может вместить более 52 тысяч болельщиков. Местные власти вскоре предоставит "сорокам" разрешение на строительство нового стадиона.
К слову, ранее МЮ объявил о строительстве стадиона рядом с Олд Траффорд.
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