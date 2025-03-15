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Футбол

Ньюкасл запланировал строительство нового стадиона

"Сороки" берут пример с других клубов английской Премьер-лиги.
Сегодня, 10:18
Сент-Джеймс Парк / Getty Images
Сент-Джеймс Парк / Getty Images

Английский Ньюкасл возьмется за строительство домашней арены. Новый стадион "сорок" сможет принять 65 тысяч зрителей, сообщает Daily Mail.

Совет директоров клуба уже рассмотрел проект комплекса. Глава Суверенного фонда Саудовской Аравии Ясир аль-Румайян поддержал менеджмент и согласился выделить средства на строительство. Стадион построят рядом с Сент-Джеймс Парк.

Родная арена Ньюкасла сейчас может вместить более 52 тысяч болельщиков. Местные власти вскоре предоставит "сорокам" разрешение на строительство нового стадиона.

К слову, ранее МЮ объявил о строительстве стадиона рядом с Олд Траффорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Сент-Джеймс Парк

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