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Футбол

Челси договорился о трансфере хавбека Спортинга

Дариу Эссугу также переедет в Лондон.
Сегодня, 12:15
Дариу Эссугу / Getty Images
Дариу Эссугу / Getty Images

Челси согласовал трансфер Дариу Эссугу, пишет A Bola.

20-летний хавбек принадлежит Спортингу, но текущий сезон проводит в аренде в Лас-Пальмасе.

Лондонцы договорились с португальским клубом о трансфере за 22 млн евро. Опорный полузащитник уже летом присоединится к новому клубу.

В текущем сезоне Дариу Эссугу провел 19 матчей, отличившись одним голом. Трансфермаркт оценивает хавбека в 8 млн евро.

Ранее также стало известно, что Тимо Вернер покинет Тоттенхэм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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