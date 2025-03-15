Рома может попрощаться с Довбиком уже летом
Украинский форвард не оправдывает ожидания.
Рома может попытаться продать Артема Довбика будущим летом, пишет Serianews.
Издание утверждает, что руководство римского клуба ждало больше от украинца, которого подписали за 40 млн евро.
У Артема всего два гола в 11 матчах Лиги Европы и девять мячей в чемпионате Италии. Таким образом он выступает сильно ниже ожиданий клуба.
До лета Роме предстоит определиться, хочет ли она расстаться с украинцем или все же дать еще один шанс.
Украинскому нападающему стоит приложить усилия, чтобы убедить руководство в своих бомбардирских умениях.
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