iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома может попрощаться с Довбиком уже летом

Украинский форвард не оправдывает ожидания.
Сегодня, 14:15
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома может попытаться продать Артема Довбика будущим летом, пишет Serianews.

Издание утверждает, что руководство римского клуба ждало больше от украинца, которого подписали за 40 млн евро.

У Артема всего два гола в 11 матчах Лиги Европы и девять мячей в чемпионате Италии. Таким образом он выступает сильно ниже ожиданий клуба.

До лета Роме предстоит определиться, хочет ли она расстаться с украинцем или все же дать еще один шанс.

Украинскому нападающему стоит приложить усилия, чтобы убедить руководство в своих бомбардирских умениях.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль придумал, что делать с Дарвином Нуньесом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

Статьи по теме

Довбик и Яремчук получили средние оценки за матчи Лиги Европы Довбик и Яремчук получили средние оценки за матчи Лиги Европы
Довбик попал в символическую сборную тура Серии А Довбик попал в символическую сборную тура Серии А
Довбик отметился голом в ворота Комо Довбик отметился голом в ворота Комо
Конкурента Довбика признали лучшим игроком Ромы в феврале Конкурента Довбика признали лучшим игроком Ромы в феврале

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоятся масс-старты женщин и мужчин
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа16:37
Ливерпуль может подписать лидера аутсайдера АПЛ
16:36
Семеро украинцев прошли в плей-офф чемпионата Европы U-21 по снукеру
Формула 116:05
Гран-при Австралии могут перенести из-за сильных дождей
Украина15:59
Билодид подписала контракт с клубом первой лиги
Биатлон15:40
Жанмонно выиграла масстарт, две украинки - в топ-20
Европа15:37
Малиновский высказался о возвращении в старт после травмы
Бокс15:13
"Будешь проклинать себя оставшуюся жизнь": экс-чемпион мира призвал Фьюри возобновить карьеру
Европа14:55
Рэтклифф: Я уйду из Манчестер Юнайтед, если провалюсь
14:44
Экстра-лига по футзалу: Sky Up уничтожил Сухую Балку, Аврора разгромила Энергию, Ураган принимает ХИТ
Европа14:15
Рома может попрощаться с Довбиком уже летом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK