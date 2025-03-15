Рома может попрощаться с Довбиком уже летом

Рома может попытаться продать Артема Довбика будущим летом, пишет Serianews.

Издание утверждает, что руководство римского клуба ждало больше от украинца, которого подписали за 40 млн евро.

У Артема всего два гола в 11 матчах Лиги Европы и девять мячей в чемпионате Италии. Таким образом он выступает сильно ниже ожиданий клуба.

До лета Роме предстоит определиться, хочет ли она расстаться с украинцем или все же дать еще один шанс.

Украинскому нападающему стоит приложить усилия, чтобы убедить руководство в своих бомбардирских умениях.

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