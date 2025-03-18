Легенда Реала готов остаться в клубе еще на сезон
39-летний Лука Модрич хочет подписать новый контракт.
Полузащитник Реала Лука Модрич заинтересован в продолжении выступлений за мадридскую команду.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 39-летний хорватский ветеран готов подписать с клубом новый контракт, рассчитанный еще на один сезон - до июня 2026 года.
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Срок действующего договора хавбека со "сливочными" истекает в конце нынешней кампании.
В текущем сезоне Модрич провел за Реал во всех турнирах 44 матча, в которых отличился четырьмя голами и семью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Реал также готовит новый контракт для Модрича.
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