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Футбол

Легенда Реала готов остаться в клубе еще на сезон

39-летний Лука Модрич хочет подписать новый контракт.
Сегодня, 11:39
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич заинтересован в продолжении выступлений за мадридскую команду.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 39-летний хорватский ветеран готов подписать с клубом новый контракт, рассчитанный еще на один сезон - до июня 2026 года.

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Срок действующего договора хавбека со "сливочными" истекает в конце нынешней кампании.

В текущем сезоне Модрич провел за Реал во всех турнирах 44 матча, в которых отличился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал также готовит новый контракт для Модрича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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