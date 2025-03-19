Челси не отпустил своего лидера в сборную

Коул Палмер останется в клубе с небольшим повреждением.

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер не присоединится к "трем львам" на мартовские матчи, пишет Фабрицио Романо.

На прошлой неделе игрок получил небольшое повреждение во время тренировки, потому Челси заблокировал отъезд Коула в сборную.

Челси решил оставить игрока под присмотром клубным врачей, чтобы убедиться в успешном восстановлении хавбека.

Лондонский клуб не намерен даже минимально рисковать потерять Палмера на долгий срок, потому и решил оставить его вне сборной.

Напомним, что сборная Англии сыграет с Латвией и Албанией в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

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