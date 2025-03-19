"Я больше не доверял ему": Куртуа объяснил, почему прекращал международную карьеру

Голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, почему ранее покинул национальную команду.

Бельгиец заявил, что не чувствовал доверия и уважения со стороны тогдашнего тренера Доменико Тедеско. А лишение капитанской повязки стало последней каплей.

"Проблема была не в капитанской повязке. Проблема с тренером была более глобальной. Он выставил ситуацию в плохом свете, нанес ущерб моему имиджу. Я больше не доверял ему. Я не был готов на 100% после длинного сезона. У меня были небольшие физические проблемы, и это давило.

Он ни разу не поговорил со мной. Я взорвался, когда он объявил, что у меня не будет повязки. Я почувствовал, что он не уважает меня и потерял доверие к нему. Знаю, что у меня сложный характер, я отреагировал эмоционально.

Это должно было остаться в сборной, решиться внутри команды. Возвращение в сборную было невозможным. Федерация могла бы решить ситуацию иначе", - рассказал Куртуа в интервью L'Equipe.

Напомним, что онлайн трансляция матча Украина - Бельгия будет доступна на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!