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Футбол

"Я больше не доверял ему": Куртуа объяснил, почему прекращал международную карьеру

У вратаря был конфликт с тогдашним тренером.
Сегодня, 13:35
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, почему ранее покинул национальную команду.

Бельгиец заявил, что не чувствовал доверия и уважения со стороны тогдашнего тренера Доменико Тедеско. А лишение капитанской повязки стало последней каплей.

"Проблема была не в капитанской повязке. Проблема с тренером была более глобальной. Он выставил ситуацию в плохом свете, нанес ущерб моему имиджу. Я больше не доверял ему. Я не был готов на 100% после длинного сезона. У меня были небольшие физические проблемы, и это давило.

Он ни разу не поговорил со мной. Я взорвался, когда он объявил, что у меня не будет повязки. Я почувствовал, что он не уважает меня и потерял доверие к нему. Знаю, что у меня сложный характер, я отреагировал эмоционально.

Это должно было остаться в сборной, решиться внутри команды. Возвращение в сборную было невозможным. Федерация могла бы решить ситуацию иначе", - рассказал Куртуа в интервью L'Equipe.

Напомним, что онлайн трансляция матча Украина - Бельгия будет доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа

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