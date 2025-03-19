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Футбол

Манчестер Юнайтед пополнил круг претендентов на Беллингема-младшего

Падший английский гранд проявил интерес к полузащитнику Сандерленду.
Сегодня, 14:59
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

19-летний Джоб Беллингем попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Манкунианцы внимательно следят за прогрессом центрального хавбека, сообщает TEAMtalk.

МЮ стал очередным клубом Премьер-лиги с интересом к англичанину. Юнайтед придется конкурировать с лондонским Челси и Тоттенхэмом, Ноттингемом, Брайтоном и Брентфордом. Сандерленд будет изучать предложения летом.

Беллингем-младший в прошлом году заключил с "черными котами" контракт до лета 2028 года. На Стедиум оф Лайт он переехал 1,5 года назад за 1,75 млн. евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел 34 матча в Чемпионшипе, в которых забил 4 мяча и оформил 3 ассиста.

К слову, экс-звезда АПЛ Сиссе возобновил карьеру в чемпионате ОАЭ.

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