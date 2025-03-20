Манчестер Юнайтед приготовил заоблачную сумму на звездочку Серии A

Манчестер Юнайтед положил глаз на нападающего Кенана Йылдыза. "Красные дьяволы" готовы сделать предложение туринскому Ювентусу в размере 76 млн фунтов, утверждает TEAMtalk.

Манкунианцам придется выдержать конкуренцию с другими английскими клубами. Интерес к турецкому вингеру проявляют Манчестер Сити, Ливерпуль и лондонский Арсенал. 19-летний Йылдыз в последнее время потерял доверие Тьяго Мотты.

Нападающий проводит второй сезон на элитном уровне. В нынешней кампании он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативных передачи. Контракт с Юве действует до лета 2029 года.

Кстати, ранее МЮ заинтересовался Беллингемом-младшим из Сандерленда.

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