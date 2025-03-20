Лидер Ромы вылетел до конца сезона

31-летний Пауло Дибала надолго попал в лазарет итальянской Ромы. Аргентинец вынужден лечь на операционный стол, сообщает официальный сайт клуба.

Оттянутый нападающий повредил полусухожильную мышцу бедра. Сначала медицинский штаб "волков" надеялся, что Дибала пропустит месяц. Однако травма оказалась более серьезной, поэтому звезде римлян понадобится операция.

Дибала не вернется на поле в нынешнем сезоне. В течение кампании аргентинец успел сыграть 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и оформил 4 ассиста. В январе он продлил контракт с Ромой до лета 2026 года.

К слову, ранее вратарь Ромы Свилар попал на радары Баварии и Челси.

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