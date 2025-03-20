iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Ромы вылетел до конца сезона

Коллектив Клаудио Раньери понес серьезную кадровую потерю.
Сегодня, 12:55       Автор: Антон Федорцив
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

31-летний Пауло Дибала надолго попал в лазарет итальянской Ромы. Аргентинец вынужден лечь на операционный стол, сообщает официальный сайт клуба.

Оттянутый нападающий повредил полусухожильную мышцу бедра. Сначала медицинский штаб "волков" надеялся, что Дибала пропустит месяц. Однако травма оказалась более серьезной, поэтому звезде римлян понадобится операция.

Дибала не вернется на поле в нынешнем сезоне. В течение кампании аргентинец успел сыграть 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и оформил 4 ассиста. В январе он продлил контракт с Ромой до лета 2026 года.

К слову, ранее вратарь Ромы Свилар попал на радары Баварии и Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала

Статьи по теме

Турецкий гранд хочет приобрести партнера Довбика Турецкий гранд хочет приобрести партнера Довбика
Одноклубник Довбика заинтересовал Баварию и Челси Одноклубник Довбика заинтересовал Баварию и Челси
Лидер Ромы пропустит около месяца Лидер Ромы пропустит около месяца
"Важно, что он раскрылся": Тренер Ромы отреагировал на победный гол Довбика "Важно, что он раскрылся": Тренер Ромы отреагировал на победный гол Довбика

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

ЧМ-202615:00
Сборная Японии первой пробилась на ЧМ-2026
Биатлон14:52
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025: Пидручный и Джима в топ-20, лидеры Легрейд и Пройсс
Бокс14:34
Райан Гарсия сообщил, что заработает около 20 миллионов долларов за следующий бой
Украина14:29
Неудачник плей-офф чемпионата Украины остался без тренера
14:00
Экстра-лига по футзалу: Энергия разбила Сокол, матчи Любарт - Athletic, Aurora - Sky Up
Европа13:58
Спортинг подтвердил продажу Челси дуэта талантов
ЧМ-202613:41
Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора ЧМ-2026
Лига Чемпионов13:27
Мадрид опередил события: арена финала Лиги чемпионов 2027 года пока не определена
Теннис13:11
Костюк начнет со второго круга на турнире в США - ее соперницей будет австралийка
Европа12:55
Лидер Ромы вылетел до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK