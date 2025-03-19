Одноклубник Довбика заинтересовал Баварию и Челси

Голкипер итальянской Ромы Миле Свилар вскоре может сменить клубную прописку. Интерес к 25-летнему стражу ворот проявляют ряд клубов, утверждает TUTTOmercatoWEB.

"Волки" пытаются продлить контракт с сербом. Впрочем, переговоры с представителями Свилара зашли в тупик. Действующий договор кипера с Ромой рассчитан до лета 2027 года.

Рома рассмотрит вариант продажи вратаря, чтобы впоследствии не потерять его бесплатно. Предварительные переговоры со Свиларом готовят мюнхенская Бавария и лондонский Челси. Сербский голкипер стремится зарабатывать 4 млн евро в год.

Кстати, испанская Барселона определилась с приоритетами на грядущее лето.

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