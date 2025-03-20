Форвард сборной Италии заинтересовал тройку клубов АПЛ

Один из лучших бомбардиров Серии A получил варианты возвращения в Англию.

Английские клубы проявляют интерес к нападающему итальянской Фиорентины Мойзе Кину. Конкуренцию лондонским Арсеналу и Вест Хэму составит Ньюкасл, утверждает TUTTOmercatoWEB.

"Фиалки" заранее подготовились к подобному развитию событий. Клаусула форварда составляет 52 млн евро. Пока неизвестно, готов ли кто-то из английских клубов выложить за Кина такую ​​сумму отступных.

В биографии итальянца был неудачный период в чемпионате Англии. В 2019–2023 гг. Кин пребывал на контракте с ливерпульским Эвертоном, но провел за "ирисок" всего 34 матча во всех турнирах (2 гола). В нынешнем сезоне нападающий сыграл те же 34 поединка и оформил 20 мячей.

К слову, ранее Рома потеряла Дибалу до конца сезона.

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