iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Форвард сборной Италии заинтересовал тройку клубов АПЛ

Один из лучших бомбардиров Серии A получил варианты возвращения в Англию.
Сегодня, 15:44       Автор: Антон Федорцив
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Английские клубы проявляют интерес к нападающему итальянской Фиорентины Мойзе Кину. Конкуренцию лондонским Арсеналу и Вест Хэму составит Ньюкасл, утверждает TUTTOmercatoWEB.

"Фиалки" заранее подготовились к подобному развитию событий. Клаусула форварда составляет 52 млн евро. Пока неизвестно, готов ли кто-то из английских клубов выложить за Кина такую ​​сумму отступных.

В биографии итальянца был неудачный период в чемпионате Англии. В 2019–2023 гг. Кин пребывал на контракте с ливерпульским Эвертоном, но провел за "ирисок" всего 34 матча во всех турнирах (2 гола). В нынешнем сезоне нападающий сыграл те же 34 поединка и оформил 20 мячей.

К слову, ранее Рома потеряла Дибалу до конца сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал фиорентина ньюкасл Вест Хэм мойзе кин

Статьи по теме

Фиорентина получила наказание за скандальный баннер против Ювентуса Фиорентина получила наказание за скандальный баннер против Ювентуса
Арсенал нашел вундеркинда на позицию Зинченко Арсенал нашел вундеркинда на позицию Зинченко
"Мне повезло, что я жив": Форвард клуба АПЛ высказался о своем состоянии после жуткой аварии "Мне повезло, что я жив": Форвард клуба АПЛ высказался о своем состоянии после жуткой аварии
Ньюкасл выиграл первый внутренний трофей за 70 лет Ньюкасл выиграл первый внутренний трофей за 70 лет

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа17:23
RFEF отклонила просьбу Барселоны о переносе матча с Осасуной
Формула 116:59
"Хочет списать свой сезон после первого уикенда": Пиастри высмеял заявления о доминировании Макларен
Европа16:16
Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025
Европа15:44
Форвард сборной Италии заинтересовал тройку клубов АПЛ
ЧМ-202615:00
Сборная Японии первой пробилась на ЧМ-2026
Биатлон14:52
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025: Пидручный и Джима в топ-20, лидеры Легрейд и Пройсс
Бокс14:34
Райан Гарсия сообщил, что заработает около 20 миллионов долларов за следующий бой
Украина14:29
Неудачник плей-офф чемпионата Украины остался без тренера
14:00
Экстра-лига по футзалу: Энергия разбила Сокол, матчи Любарт - Athletic, Aurora - Sky Up
Европа13:58
Спортинг подтвердил продажу Челси дуэта талантов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK