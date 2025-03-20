Ювентус определился с заменой главному тренеру

Ювентус определился с кандидатурой специалиста, который может заменить Тьяго Мотту, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что под руководством итальянца туринцы после 29-ти туров занимают лишь пятую строчку в чемпионате.

Руководство клуба рассматривает вариант с досрочным увольнением Мотты. Если это произойдет, Ювентус назначит Игора Тудора.

Хорватский специалист находится без работы с июня 2024 года после того, как тот покинул Лацио после ссоры с руководством клуба.

Кроме того Тудор уже работал в Ювентусе, хорват был ассистентом Андреа Пирло.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Италии может переехать в АПЛ.

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