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Футбол

Ювентус определился с заменой главному тренеру

Туринцы готовы пригласить Игора Тудора.
Сегодня, 18:54       Автор: Андрей Безуглый
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Ювентус определился с кандидатурой специалиста, который может заменить Тьяго Мотту, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что под руководством итальянца туринцы после 29-ти туров занимают лишь пятую строчку в чемпионате.

Руководство клуба рассматривает вариант с досрочным увольнением Мотты. Если это произойдет, Ювентус назначит Игора Тудора.

Хорватский специалист находится без работы с июня 2024 года после того, как тот покинул Лацио после ссоры с руководством клуба.

Кроме того Тудор уже работал в Ювентусе, хорват был ассистентом Андреа Пирло.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Италии может переехать в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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