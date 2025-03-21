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Куртуа прокомментировал поражение от Украины

Тибо считает, что команда потеряла самообладание.
Сегодня, 10:37       Автор: Василий Медвидь
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

В рамках первого матча плей-офф Лиги наций за проход в дивизион А Украина победила Бельгию.

Игрок «красных дьяволов» Тибо Куртуа прокомментировал неожиданное поражение своей команды.

По мнению голкипера, основная причина заключается в потере спокойствия после первого пропущенного.

«В течение первых 45 минут мы неплохо контролировали ход матча, за исключением начала игры. Во втором тайме, я думаю, Украина играла интенсивнее, и мы должны были находить пространство, чтобы создавать моменты, но мы не делали этого

Первый мяч был забит после индивидуальной ошибки. Нам стоило сохранять самообладание, чего мы не сделали. Украина стала действовать уверенно, а мы вместо того, чтобы сохранять самообладание, окончательно его потеряли. Неприятно пропускать трижды за 15 минут, но мы знаем, что второй матч можем сыграть лучше.

После первого мяча у нас было десять минут, когда мы были плохо организованы, мы оставили слишком много пространства, а на этом уровне за это приходится платить. Но нам надо сохранять спокойствие, это первый матч с новым наставником, мы должны понять то, что он хочет.

Это не лучший старт для нас, но иногда необходимо принять такое поражение. Мы должны сыграть лучший матч в воскресенье, лучше атаковать, лучше защищаться, вместе. В воскресенье мы должны начать сильно с первой минуты», - приводит слова Куртуа RTL Info.

Напомним, что ранее жена Зинченко бурно отреагировала на его ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Тибо Куртуа

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