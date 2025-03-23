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Футбол

МЮ заинтересовался воспитанником Манчестер Сити из Бундеслиги

Очередной футболист может поехать по маршруту Дортмунд – Манчестер.
Вчера, 21:37       Автор: Антон Федорцив
Феликс Нмеча / Getty Images
Феликс Нмеча / Getty Images

Полузащитник Феликс Нмеча попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед. Манкунианцы внимательно следят за 24-летним хавбеком, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

МЮ пока не начинал переговоров с дортмундской Боруссией. В распоряжении наставника "красных дьяволов" Рубена Аморима до сих пор перебор исполнителей того же амплуа. К тому же "шмели" повесили на Нмечу ценник на 50 млн евро.

Центрхав – воспитанник Манчестер Сити. Правда, в рядах принципиального соперника Юнайтед он провел всего три поединка во всех турнирах. Боруссия Д 1,5 года назад заплатила Вольфсбургу за Нмечу 30 млн в евровалюте.

К слову, мюнхенская Бавария положила глаз на Буркардта из Майнца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча

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