Мотта - третий худший тренер Ювентуса за последние 100 лет

Бывший тренер Ювентуса Тьяго Мотта вписал себя в историю клуба, но с антидостижением.

Напомним, накануне туринский клуб все же уволил итальянского специалиста, назначив на его место Игора Тудора.

Под руководством Мотты Ювентус выиграл 18 из 42 матчей (43%), что является третьим худшим результатом клуба с сезона-1929/30.

Лишь два тренера, которые провели более 40 матчей во главе туринцев, выиграли меньше матчей.

При Луиджи дель Нери Ювентус выиграл 40% матчей, а худшим в истории клуба остается Сандро Пуппо, которому удалось одержать лишь 15 побед в 62 матчах.

Ранее также сообщалось, что отставка Мотты не прошла мирно.

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