iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мотта - третий худший тренер Ювентуса за последние 100 лет

Команда выиграла меньше половины матчей.
Сегодня, 08:36       Автор: Андрей Безуглый
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Бывший тренер Ювентуса Тьяго Мотта вписал себя в историю клуба, но с антидостижением.

Напомним, накануне туринский клуб все же уволил итальянского специалиста, назначив на его место Игора Тудора.

Под руководством Мотты Ювентус выиграл 18 из 42 матчей (43%), что является третьим худшим результатом клуба с сезона-1929/30.

Лишь два тренера, которые провели более 40 матчей во главе туринцев, выиграли меньше матчей. 

При Луиджи дель Нери Ювентус выиграл 40% матчей, а худшим в истории клуба остается Сандро Пуппо, которому удалось одержать лишь 15 побед в 62 матчах.

Ранее также сообщалось, что отставка Мотты не прошла мирно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

Статьи по теме

"Стыдно, что выбрал тебя": спортдир Ювентуса провоцировал Мотту на отставку с циничной целью "Стыдно, что выбрал тебя": спортдир Ювентуса провоцировал Мотту на отставку с циничной целью
Ювентус уволил Мотту с поста тренера, не дав ему доработать сезон до конца Ювентус уволил Мотту с поста тренера, не дав ему доработать сезон до конца
Звездный тренер готов на краткосрочный контракт с Ювентусом Звездный тренер готов на краткосрочный контракт с Ювентусом
Ювентус определился с заменой главному тренеру Ювентус определился с заменой главному тренеру

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Лига наций09:45
Ребров: Лига наций для меня больше товарищеский турнир
Формула 109:09
Лоусон жестко ответил Цуноде, претендующим на его место
Европа08:36
Мотта - третий худший тренер Ювентуса за последние 100 лет
НХЛ08:15
НХЛ: Лос-Анджелес разгромил Бостон, Флорида вырвала победу у Питтсбурга
НБА07:50
НБА: Юта без Михайлюка проиграла Кливленду, Оклахома минимально одолела Клипперс
Европа07:21
Футбол сегодня: Англия - Латвия и другие матчи отборочного турнира ЧМ-2026
Европа01:11
Ребров: В первом тайме мы играли хорошо, Бельгия ничего не создала
Украина01:04
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
Лига наций00:50
Лига наций-2024/25: Украина проиграла Бельгии, Германия с Португалией, а Испания с Францией составили полуфинальные пары
ЧМ-202600:39
Франция стала последним соперником Украины в отборе на ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK