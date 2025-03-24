Боули: Наш план приведет Челси туда, где он должен быть

Владелец Челси Тодд Боули заявил, что развитие клуба идет четко по плану.

Напомним, что фанаты лондонцов неоднократно устраивали акцию протеста против американских владельцев, вынуждая их продать клуб.

Однако Боули полностью уверен в себе и успехе своего плана. Он уверен, что сумеет вернуть клуб в европейскую элиту.

"Мы едины в том, что пытаемся построить. У нас молодая команда, у игроков длинные контракты. Все было в новинку, но мы смогли это сделать благодаря единству.

Если вы посмотрите на то, что происходит, то увидите, что основа команды стабильна и будет оставаться таковой еще долгое время.

Думаю, мы выполняем план, который в конечном итоге приведет Челси туда, где он должен быть. Ведь сейчас команда занимает четвертое место.

Необходимо думать о долгосрочной перспективе, о том, чего клуб пытается достичь. У нас большие возможности для развития стадиона, которые мы должны проработать", - приводит слова Боули Бен Джейкобс.

Ранее также сообщалось, что в Тоттенхэме уже готовятся к отставке главного тренера.

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