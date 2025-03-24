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Футбол

Вратарь и защитник МЮ завершат карьеру после сезона

Дуэт исполнителей решил поспособствовать перестройке "красных дьяволов".
Сегодня, 16:16       Автор: Антон Федорцив
Джонни Эванс / Getty Images
Джонни Эванс / Getty Images

В межсезонье Олд Траффорд покинет не менее десятка футболистов. Дуэт ветеранов Манчестер Юнайтед завершит выступления на профессиональном уровне, сообщает Manchester Evening News.

Голкипер Том Хито и центрбек Джонни Эванс покинут английский гранд. Оба опытных исполнителя решили повесить бутсы на гвоздь. Контракты англичанина и ирландца с МЮ действуют как раз до лета.

Хитон и Эванс – воспитанники "красных дьяволов". Вратарь, однако, не смог пробиться в первую команду и вернулся в Юнайтед после многих лет за пределами Манчестера. Эванс же после семи полных сезонов в МЮ поиграл за Вест Бромвич и Лестер, чтобы вернуться в родной клуб в прошлом сезоне.

К слову, ранее Манчестер Юнайтед подобрал альтернативы Онана перед трансферным окном.

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