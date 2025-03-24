Манчестер Юнайтед определился с альтернативами Онана

На место камерунца претендуют три игрока.

Манчестер Юнайтед планирует летом избавиться от Андре Онана, утверждает The Sun.

Издание пишет, что камерунский голкипер, вероятней всего, будет продан в Саудовскую Аравию. Такой трансфер принесет манкунианцам немалые деньги, да и сам Андре не против переезда.

Также клуб уже наметил нескольких вратарей, которые должны будут заменить Онана.

Первым номером в списке идет голкипер Лилля Лукас Шевалье, которым также интересуется Манчестер Сити.

Другой же целью Юнайтед стал очередной бельгийский талант, сейчас играющий за Антверпен, Сенне Ламенс. Трансфермаркт оценивает 22-летнего вратаря всего в 4 млн евро.

Также у клуба есть и план Б. Надежный и опытный Штефан Ортега неплохо проявил себя в Манчестер Сити, однако немецкомуу киперу вряд ли доверят первый номер "горожан".

Ранее также сообщалось, что Давид де Хеа продолжит карьеру в Фиорентине.

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