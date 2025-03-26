Арсенал предложит новое соглашение ключевому игроку
Лондонцы хотят отпугнуть интерес со стороны клубов Саудовской Аравии.
Лондонский Арсенал намерен подписать новое соглашение с одним из своих центрбеков.
Как сообщает издание Fotball Insider, «канониры» хотят продлить контракт с Габриэлем Магальяшем. Считается, что долговременная сделка «остудит» интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.
Детали обновленных потенциальных договоренностей между бразильским футболистом и его нынешним клубом пока остаются неизвестными.
Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал предложил новый контракт главному таланту .
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!