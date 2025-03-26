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Футбол

Арсенал предложит новое соглашение ключевому игроку

Лондонцы хотят отпугнуть интерес со стороны клубов Саудовской Аравии.
Сегодня, 10:37       Автор: Василий Медвидь
Габриэль Магальяеш / Getty Images
Габриэль Магальяеш / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен подписать новое соглашение с одним из своих центрбеков.

Как сообщает издание Fotball Insider, «канониры» хотят продлить контракт с Габриэлем Магальяшем. Считается, что долговременная сделка «остудит» интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Детали обновленных потенциальных договоренностей между бразильским футболистом и его нынешним клубом пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал предложил новый контракт главному таланту .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Габриэль Магальяеш

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