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Футбол

Перес вознаградил игроков Реала щедрой премией за проход Атлетико в Лиге чемпионов

Каждый игрок получил четверть миллиона евро.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Медвидь
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес показал свою щедрость после прохода Атлетико в 1/8 Лиги чемпионов.

Как сообщает издание El Partidazo de Cope, за победу над принципиальным соперником в двухматчевом противостоянии каждый игрок «сливочных» получил денежное вознаграждение немалых размеров.

Речь идет о премии в размере 250 тысяч евро. 

Отметим, что Андрей Лунин в обоих матчах против «матрасников» просидел на скамейке запасных.

Напомним, в 1/4 финала Реал сыграет с Арсеналом.

Ранее сообщалось, что Реал продлит контракт с воспитанником.

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