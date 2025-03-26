Перес вознаградил игроков Реала щедрой премией за проход Атлетико в Лиге чемпионов
Каждый игрок получил четверть миллиона евро.
Президент Реала Флорентино Перес показал свою щедрость после прохода Атлетико в 1/8 Лиги чемпионов.
Как сообщает издание El Partidazo de Cope, за победу над принципиальным соперником в двухматчевом противостоянии каждый игрок «сливочных» получил денежное вознаграждение немалых размеров.
Речь идет о премии в размере 250 тысяч евро.
Отметим, что Андрей Лунин в обоих матчах против «матрасников» просидел на скамейке запасных.
Напомним, в 1/4 финала Реал сыграет с Арсеналом.
Ранее сообщалось, что Реал продлит контракт с воспитанником.
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