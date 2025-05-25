Аморим: Проблемы оказались гораздо глубже, чем я думал

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим заявил, что перестройка в клубе идет полным ходом.

Результаты текущего сезона, по мнению Аморима, обсуловлены очень глубокими проблемами внутри клуба. Однако сейчас все меняется.

Все меняются, все отделы меняются, поэтому у нас такой год. Мы пытаемся сделать все за 6 месяцев, поэтому все стало сложнее.

Но я думаю, что мы делаем некоторые шаги для улучшения ситуации. Вы этого не видите, потому что результаты настолько плохие, но становится лучше, это я вам гарантирую