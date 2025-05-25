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Футбол

Аморим: Проблемы оказались гораздо глубже, чем я думал

Тем не менее специалист настроен оптимистично.
Вчера, 15:36       Автор: Андрей Безуглый
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим заявил, что перестройка в клубе идет полным ходом.

Результаты текущего сезона, по мнению Аморима, обсуловлены очень глубокими проблемами внутри клуба. Однако сейчас все меняется.

Да, проблемы оказались глубже, чем я думал. Я могу наблюдать и чувствовать это во время тренировок в Каррингтоне, во всей нашей организации. Дело не в проблемах, а в стабильности в клубе.

Все меняются, все отделы меняются, поэтому у нас такой год. Мы пытаемся сделать все за 6 месяцев, поэтому все стало сложнее.

Но я думаю, что мы делаем некоторые шаги для улучшения ситуации. Вы этого не видите, потому что результаты настолько плохие, но становится лучше, это я вам гарантирую

Также стало известно, что Аморим принесет извинения фанатам после последнего матча сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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