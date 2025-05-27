Легенда Реала покинул клуб

Реал объявил, чтот Рауль покинул пост главного тренера Кастильи.

47-летний испанец возглавлял команду в течение шести лет, с которой выиграл юношескую Лигу чемпионов а до этого еще год возглавлял юношескую команду.

У Рауля завершился контракт и он решил уйти из клуба. В течение последних лет специалист претендовал на пост тренера главной команды, но в итоге Реал выбрал Хаби Алонсо.

По информации различных источников, у Рауля есть предложения из нескольких клубов - Лидса, Вильярреала, Шальке и других.

Также ранее сообщалось, что Реал намерен вернуть в клуб своего воспитанника.

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