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Футбол

Реал пытается с помощью Алонсо выиграть гонку за Виртца

В Мадриде еще остается надежда.
29 мая, 11:25       Автор: Андрей Безуглый
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Реал пока еще не потерял надежду подписать Флориана Виртца, пишет AS.

Напомним, что хавбек Байера неожиданно стал близок к переходу в Ливерпуль.

У Виртца было устное соглашение с Баварией, однако вступившие в гонку мерсисайдцы сумели переубедить игрока.

Тем не менее, пока контракт официально не подписан, Реал не теряет надежды также переманить игрока. Главным козырем в клубе считают Хаби Алонсо, под чьим руководством Виртц и вышел на новый уровень.

Ранее также сообщалось, что Бавария подписала другого игрока сборной Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Флориан Виртц

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