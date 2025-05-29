Реал пытается с помощью Алонсо выиграть гонку за Виртца
В Мадриде еще остается надежда.
Реал пока еще не потерял надежду подписать Флориана Виртца, пишет AS.
Напомним, что хавбек Байера неожиданно стал близок к переходу в Ливерпуль.
У Виртца было устное соглашение с Баварией, однако вступившие в гонку мерсисайдцы сумели переубедить игрока.
Тем не менее, пока контракт официально не подписан, Реал не теряет надежды также переманить игрока. Главным козырем в клубе считают Хаби Алонсо, под чьим руководством Виртц и вышел на новый уровень.
Ранее также сообщалось, что Бавария подписала другого игрока сборной Германии.
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