Ан-Наср обратил внимание на звезду Ливерпуля

Луис Диас может переехать в Саудовскую Аравию.

Ан-Наср рассматривает трансфер Луиса Диаса, пишет Бен Джейкобс.

Саудовский клуб обозначил колумбийца основной целью на грядущее лето и готов заплатить за него требуемую сумму.

Ожидается, что Ливерпуль запросит около 85 млн евро, однако также за Диасом следит Барселона. Но каталонцы, скорее всего, не смогут позволить себе трансфер.

Пока неизвестно, согласится ли Диас покинуть Ливерпуль. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами.

Ранее также с ключевыми трансферными целями определился Ньюкасл.

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