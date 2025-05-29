Ньюкасл определил ключевые цели на трансферное окно

Ньюкасл опредилил для себя приоритетные цели на летнее трансферное окно, пишет The Telegraph.

Клуб снова попробует подписать защитника Кристал Пэлас Марка Гэхи. Ранее "сороки" уже пытались подписать англичанина, но сделка не удалась.

Грядущим летом Ньюкасл снова попробует подписать игрока, у которого останется год по контракту. Вероятно, Гэхи будет стоить меньше ранее запрашиваемых 65 млн евро.

Вторая цель Ньюкасла - Брайан Мбемо, за которым охотятся и другие клубы АПЛ. Ожидается, что камерунец обойдется в 50 млн евро.

У Ньюкасла есть ряд преимуществ в переговорах, как, например, Лига чемпионов.

Ранее также сообщалось, что и Реал намерен устроить серьезную борьбу за свою цель.

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