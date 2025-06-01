Бекхэм: Многие вещи, которые происходят в Манчестер Юнайтед, неприемлемы

Эксвингер Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм поделился мыслями о текущем положении клуба.

По словам англичанина, он считает неприемлемым поведение ряда игроков.

Мы были воспитанной командой, мы понимали, что значит играть за Манчестер Юнайтед, мы понимали значение эмблемы. Мы уважали всех болельщиков, будь то в Европе или в Азии.

Мы уважали то, что они приходили на наши матчи, платили деньги, чтобы увидеть нас, хотели, чтобы мы давали автографы и фотографировались с ними. Это нужно уважать».