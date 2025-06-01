Бекхэм: Многие вещи, которые происходят в Манчестер Юнайтед, неприемлемы
Дэвид высказался о поведении игроков манкунианцев.
Эксвингер Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм поделился мыслями о текущем положении клуба.
По словам англичанина, он считает неприемлемым поведение ряда игроков.
"Мне не нравится то, что происходит в клубе. Я вижу много вещей, которые неприемлемы для меня как для болельщика и как для фаната Манчестер Юнайтед. Игроки должны представлять клуб, а я вижу много случаев, когда они ведут себя не так, как следует.
Мы были воспитанной командой, мы понимали, что значит играть за Манчестер Юнайтед, мы понимали значение эмблемы. Мы уважали всех болельщиков, будь то в Европе или в Азии.
Мы уважали то, что они приходили на наши матчи, платили деньги, чтобы увидеть нас, хотели, чтобы мы давали автографы и фотографировались с ними. Это нужно уважать».
Напомним, ранее сообщалось, что МЮ нашел потенциальную замену Фернандешу.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!