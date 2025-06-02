Португалия в седьмой раз выиграла Евро U-17

В рамках финала Евро U17 Португалия встретилась с Францией.

Команды уже встречались на групповом этапе, тот матч закончился 0:0. Напротив, в этом поединке Португалия выглядела намного лучше соперника и победила со счетом 3:0.

Авторами мячей стали Фернандеш Рейш Кабрал, Лопеш Кунья и Жиль Маттео Невеш.

Для Португалии это седьмая в истории победа на турнире. Больше, а именно 9 раз побеждала только Испания.

Напомним, судьей финала был украинец Алексей Деревинский.

Португалия U-17 - Франция U-17 3:0

Голы: Фернандеш, 30, Кунья, 37, Невеш, 60

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