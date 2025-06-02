"Худшее фиаско в истории": экс-нападающий Интера прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий Интера Антонио Кассано прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов.

По словам итальянца, «нерадзурри» провалились во всех возможных планах.

"Этот матч мог принести счастье, но вместо этого Интер был уничтожен со всех точек зрения – по характеру, качеству игры, идеям. Повезти может один, два, три раза. Но в этом финале мы увидели самое большое фиаско в истории.

Я думаю, Дембеле прессинговал вратаря Яна Зоммера раз 70, лишив Интер возможности начинать атаки. В Интере никто не играет персонально. Просто посмотрите, что сделали Дуэ, Баркола, Хвича и Дембеле. Их разорвали. Кварацхелия вообще играл левого защитника. Это было показательно.

Против Баварии и Барсы все еще работало, но им не хватает 3-4 шагов до вершины. Можно доходить до финала, как Ювентус Аллегри, но без личностей, качества и тысячи других вещей на вершине вас ждет фиаско».

Кассано также отметил, что не стоит винить Симоне Индзаги в поражении.

«Индзаги? Бесполезно искать виновных. Даже если он хотел измениться, то за четыре года не сделал этого. Нельзя проснуться утром и решить, что начнешь что-то новое», – заявил Кассано в эфире Viva el Futbol.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов.

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