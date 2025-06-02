Новичок Серии А может заменить одного легендарного экс-игрока на другого на посту тренера

Итальянская Пиза определилась с заменой Симоне Индзаги, который вывел их в Серию А.

Как сообщает Николо Скира, будущий новичок элиты итальянского футбола ведет переговоры с Андреа Пирло. Последним местом работы 45-летнего специалиста была Сампдория.

Индзаги, в свою очередь, станет тренером Палермо, который провалил задачу по повышению в классе, заняв в Серии Б только восьмое место.

Напомним, вчера, 1 июня, определился последний новичок сезона-2025/26 в Серии А.

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