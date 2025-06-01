Кремонезе вернулся в Серию А, обыграв Специю в финале плей-офф

Кремонезе стал последним новичком Серии А на следующий сезон.

В финале плей-офф команда Джованни Строппы встретилась со Специей, которую обыграла со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Ранее команда выходила в высший дивизион в сезоне-2021/22, но продержалась там один сезон и вылетела с предпоследнего места.

В сезоне-2024/25 команда заняла третье место в Серии Б и в матчах плей-офф выборола себе путевку обратно в Серию А.

Ранее также Аталанта подтвердила уход Джанпьеро Гасперини.

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